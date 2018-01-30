انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية 5% في عجمان

الشارقة 24 – وام:

كشفت الإحصائيات المرورية لعام 2017 في القيادة العامة لشرطة عجمان، إلى تحسن بارز في النتائج مقارنة بعام 2016، تمثل في انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة 5%، وانخفاض الإصابات بنسبة 35%، كما انخفضت الحوادث البليغة بنسبة 27% والبسيطة بنسبة 8%، بالإضافة إلى انخفاض حوادث الدهس بنسبة 10%، وذلك للجهود التي تكثفها شرطة عجمان للتقليل من الخسائر المرورية في الأرواح والممتلكات.

وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: إن تواصل جهود وزارة الداخلية في تطوير أساليب التصدي للحوادث المرورية وآثارها، أدى إلى التحسن الإيجابي في نتائج مؤشرات الإحصائيات المرورية لعام 2017، والتقدم نحو تحقيق هدف الرؤية الحكومية 2021 للوصول إلى معدل 3% من وفيات الحوادث المرورية لكل مئة ألف من السكان.

وأوضح سعادته أن الإحصائيات المرورية في إمارة عجمان، سجلت انخفاضاً في مؤشر وفيات الحوادث عام 2017 بنسبة 5% إذ بلغت 18 حالة وفاة عام 2017 مقابل 19 حالة وفاة عام 2016، مما أدى إلى تحقيق معدل 4.5 في مؤشر الوفيات المرورية لكل مئة ألف من سكان الإمارة عام 2017، بعد أن كان يشير المؤشر إلى معدل 5.1 لكل مئة ألف عام 2016 .

وأكد النعيمي، انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية التي بلغ عددها 262 إصابة عام 2017، بـعد أن كان عددها 407 إصابات عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 35%، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر تطوراً إيجابياً مقارنة بزيادة عدد السكان في الإمارة الذين بلغ عددهم 504 آلاف و847 نسمة.

وذكر سعادة قائد عام شرطة عجمان، أن الإحصائيات المرورية أظهرت انخفاضاً في عدد الحوادث المرورية البليغة والبسيطة الواقعة في عجمان بتسجيل 191 حادثاً بليغاً عام 2017 مقارنة بـ 262 حادثاً بليغاً عام 2016، ونسبة انخفاض بلغت 27%، فيما سجلت الإحصائيات وقوع 23028 حادثاً بسيطاً عام 2017 مقابل 25041 حادثاً بسيطاً عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 8%.

ولفت إلى أن الانخفاض أيضاً شمل حوادث الدهس، إذ بلغ عددها 96 حادث دهس عام 2017 مقابل 107 حوادث دهس عام 2016 بنسبة انخفاض 10%.

وقال سعادته إن أنواع الحوادث التي نتجت عنها الإصابات والبالغ عددها 195 حادثاً تصدرتها حوادث الدهس التي بلغ عددها 96 حادثاً بنسبة 49% من إجمالي الحوادث الرئيسية ذات الإصابات، تليها حوادث الصدم الخلفي وعددها 32 حادثاً بنسبة 16%، ثم حوادث الصدم الجانبي بعدد 29 حادثاً بنسبة 14%، وتضمنت الأنواع الأخرى حوادث التدهور ثم الصدم المتقابل يليها الصدم أثناء الدوران ثم صدم جسم ثابت في الطريق وصدم جسم ثابت خارج الطريق، والصدم العمودي، وبلغ عددها 38 حادثاً مرورياً بنسبة 19% عام 2017.