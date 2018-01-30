سفارة الدولة في بيروت تنفذ حملة الاستجابة للنازحين السوريين

الشارقة 24 – وام:

باشرت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية بسفارة الدولة لدى بيروت، في تنفيذ "حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2018–لبنان"، بهبات مقدمة من عدة جهات ومؤسسات مانحة في الإمارات، وذلك انسجاماً وتجاوباً مع مبادرة "عام زايد 2018".

وفي هذا الصدد، وزعت الملحقية على مدار اليومين الماضيين ألف حصة غذائية في منطقة قصقص–بيروت، بالشراكة مع هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى في لبنان بهبة من جمعية الشارقة الخيرية.

وأثنى المستفيدون على مساعدات الإمارات المستمرة، والتي لم تتوقف يوماً بمكرمات سخية من مختلف المؤسسات الخيرية والإنسانية المانحة في الدولة، مشيرين إلى أن هذه الحملة الإنسانية جاءت في وقتها لاسيما في ظل موجة البرد والصقيع التي يمر بها لبنان وما تركته من انعكاسات سلبية على أوضاعهم.

يذكر أن حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2018– لبنان في عامها الثالث، تسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المتضررة، حيث كثافة النزوح السوري، وستستمر في مساعداتها لتصل إلى مناطق البقاع وعرسال وعكار وطرابلس وإقليم الخروب وصيدا وغيرها، ضمن خطة ممنهجة واستراتيجية بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تكريساً والتزاماً بقيم "عام زايد 2018".