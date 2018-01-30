الأرصاد: تزداد كميات السحب على المناطق الساحلية والجزر

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الأربعاء، غائماً جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الساحلية والجزر .

وأشار المركز في تقريره اليومي، إلى أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة، مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، على بعض المناطق المكشوفة من الدولة ونشطة إلى قوية السرعة على البحر.

وعن حركة الرياح، لفت تقرير المركز إلى أنها ستكون شمالية غربية/20-35/40 كم/ساعة على اليابسة وتصل إلى 30-40/55 كم/ساعة على البحر.

وعن حالة البحر في الخليج العربي، ذكر أنه سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:24والمد الثاني عند الساعة 02:22 والجزر الأول عند الساعة 19:40 والجزر الثاني عند الساعة 07:04 .

أما بحر عمان، فسيكون مضطرباً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 15:35والجزر الثاني عند الساعة 04:15.