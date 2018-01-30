وزير الصحة يبحث التعاون مع بريطانيا وكندا و"جنرال إلكتريك"

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال لقائه يوم الثلاثاء، اللورد جيمس أوشونيسي عضو البرلمان وزير دولة بوزارة الصحة البريطانية، سبل تطوير علاقات التعاون المشترك في القطاع الصحي بين البلدين .

وتناول اللقاء، الذي جرى على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، وحضره سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة، فرص العمل المشترك في مجال تقنية المعلومات الصحية والابتكار في الإدارة الصحية، وتطبيقات الخدمات الذكية والتعاون في الدراسات والأبحاث الجينية للحد من الأمراض الوراثية، وتخفيض تكلفة الإنفاق الحكومي على معالجة الأمراض، إضافة إلى التطوير والتعليم الطبي المستمر وترخيص الأطباء البريطانيين، للاستفادة من خبراتهم وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت معاليه إلى استراتيجية وزارة الصحة في مجال تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض وتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة المنشآت الصحية لإسعاد أفراد المجتمع وتعزيز ثقة المرضى بكفاءة النظام الصحي.

كما بحث معالي عبد الرحمن العويس، خلال لقائه مسعود حسين سفير كندا لدى الدولة، وليسل طومسون رئيسة الاعتماد الكندي، فرص التعاون المشترك في القطاع الصحي وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين في مختلف المجالات الصحية، لاسيما البحوث الصحية وتطبيق أفضل الممارسات في المجال الصحي والسلامة الدوائية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية بهدف تطوير مهارات الاختصاصيين في الرعاية الصحية وتوفير نظم المعلومات الصحية لتطوير خدمات رعاية المرضى والابتكار في الحلول الصحية.

وأشاد السفير والمسؤولة الكنديان بحصول جميع مراكز الأسنان في الوزارة على الاعتماد الكندي الماسي كأول مؤسسة صحية في العالم خارج كندا تحصل على هذا الاعتماد الرفيع، تطبيقاً لرؤية الإمارات بحصول جميع المنشآت الصحية على شهادة جودة الاعتماد الدولي بحلول 2021 لتحقيق نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد.

والتقى معالي العويس أيضاً وفداً برئاسة كيران مورفي الرئيس التنفيذي في شركة "جنرال إلكتريك"، وبحث معه فرص التعاون المشترك بهدف توفير حلول صحية تقنية متطورة تسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع وتطوير الخدمات العلاجية، من خلال تحديث الأجهزة واستقطاب أفضل الكفاءات والوصول لخدمات طبية ذات جودة عالية تنافس المستويات العالمية