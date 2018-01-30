"الرقابة النووية" تصدر 260 ترخيصاً في 2017

الشارقة 24 – وام:





أكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الإمارات حققت إنجازات متسارعة في القطاعين النووي والإشعاعي، مع استمرارية تطوير البنية التحتية الرقابية لضمان أمن وأمان الطاقة النووية في الدولة .

وقال فيكتورسن، خلال إحاطة إعلامية عقدت يوم الثلاثاء، في مقر الهيئة بأبوظبي، إن الإمارات بصدد تحديد بعض الخيارات، فيما يخص إدارة والتصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، حيث تقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدورها الرقابي في هذا الشأن، وسوف تتابع البرنامج حول إدارة والتصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة على الأجل الطويل، إضافة إلى صياغة ومراجعة وتطبيق اللوائح والأدلة الإرشادية التي تغطى الأمن والأمان وحظر الانتشار.

وأشار مدير عام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إلى أن الهيئة حققت عدداً من الإنجازات في عام 2017 فيما يتعلق بالتزامات الدولة، وفقاً "لوثيقة السياسة العامة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، ولفت إلى أن الهيئة أصدرت في العام الماضي 260 ترخيصاً للقيام بمزاولة أنشطة تستخدم المواد الخاضعة للرقابة معظمها للأغراض الطبية، مثل التشخيص الطبي، والطب النووي والعلاج بالإشعاع، أما البقية كانت لأغراض صناعية وأمنية، كما قامت الهيئة بإصدار أكثر من 40 ترخيصاً يتعلق بنقل المواد النووية وغيرها، في ظل تطبيق نظام تفتيش صارم، حيث أجرت الهيئة أكثر من 700 عملية تفتيش في الدولة بنهاية ديسمبر 2017، وخلصت نتائج الهيئة إلى وجود تحسين ملحوظ في انتشار ثقافة الأمان بالدولة، ولاسيما حول فهم الجهات الحاملة للتراخيص أهمية الوقاية من الإشعاع.

وأشار مدير عام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إلى أن الهيئة لا تزال قيد مراجعة طلب إصدار رخصة تشغيل الذي تقدمت به شركة نواة للطاقة للوحدتين الأولى والثانية للمحطة في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بإجراء أكثر من 40 عملية تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية خلال العام الماضي، للتحقق من أمن وأمان عمليات التشييد وتشغيل المحطة والالتزام بالمتطلبات الرقابية .

وأوضح أن أعمال التفتيش شملت التحقق من تدريب المشغلين والبرنامج التأهيلي للموظفين، فضلاً عن الاطلاع على الجاهزية المؤسسية لتشغيل الوحدة رقم 1 والأمن المعلوماتي وتخزين الوقود النووي وغيرها من المتطلبات، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بإصدار رخصة التشغيل عند تحقيق شركة نواة للطاقة كافة المتطلبات الرقابية المطلوبة.