الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بلغاريا

الشارقة 24 – وام:

تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد بوغدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا المعين لدى الدولة.

وتمنّى وكيل الوزارة للسفير، التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بلغاريا الصديقة.

وأعرب سفير جمهورية بلغاريا عن سعادته بتمثيل بلده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.