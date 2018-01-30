طحنون بن محمد يستقبل المعزين بوفاة الشيخة حصة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء الثلاثاء، جموع المعزين من المواطنين والمقيمين، في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، وذلك بقصر غريبة بمدينة العين.

وأعرب المعزون عن صادق مواساتهم، في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان.

وتقبل العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والعميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.