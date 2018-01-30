القوات المسلحة الإماراتية تواصل تطهير الساحل الغربي اليمني

الشارقة 24 – وام:

واصلت الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تمشيط مناطق الساحل الغربي اليمني، وذلك في إطار العمليات المستمرة التي يتم تنفيذها لنزع الألغام من المناطق المختلفة لحماية أرواح الشعب اليمني.

ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام" ميدانياً عملية نزع الألغام والتخلص منها، والتي قامت ميلشيات الحوثي الإيرانية بزرعها في العديد من المناطق بهدف لاستهداف المدنيين.

وعملت الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية وقوات دعم الشرعية في اليمن، على تجميع كميات من الألغام والصواريخ والقذائف والعبوات الناسفة وتفجيرها في منطقة آمنة.