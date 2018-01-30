العويس يبحث التعاون الصحي مع السفيرة الأميركية

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الثلاثاء، مع سعادة باربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية.

وأعرب معالي العويس - خلال اللقاء الذي جرى على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين، عن تطلعاته لتطوير فرص الارتقاء بالعمل المشترك في المجالات الطبية والصحية المتنوعة والاستفادة من الخبرة الأميركية في المجال الصحي.