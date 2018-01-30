محمد بن زايد وطحنون بن محمد يستقبلان وفود عدد من الدول المعزية

الشارقة 24 - وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، ممثلي وفود عدد من الدول العربية الشقيقة المعزية بوفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

فقد استقبل سموهما مبعوث سلطان عُمان قابوس بن سعيد، السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة بالسلطنة، ومبعوث أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشيخ ناصر محمد الصباح، ومبعوث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة.

ونقل المبعوثون تعازي قيادة بلدانهم ومواساتهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ولآل نهيان الكرام في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما استقبل سموهما، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان الشقيقة، وأحمد علي عبد الله صالح وخالد محفوظ بحاح، حيث قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الشيخة حصة بنت محمد سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل العزاء الى جانب سموهما، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ.