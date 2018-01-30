محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء مولدوفا

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في قصر سموه في زعبيل صباح اليوم الثلاثاء، بافل فيليب رئيس وزراء جمهورية مولدوفا الزائر والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف وتجاذب معه أطراف الحديث حول عدد من المسائل والمواضيع المتصلة بآلية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ومد جسور جديدة فيما بينهما لاستكشاف الإمكانات المتوفرة لدى كل طرف خاصةً ما يتعلق ببناء شراكة تجارية واستثمارية على مستوى القطاعين العام والخاص.

وإلى ذلك، أشاد رئيس وزراء مولدوفا بالتطور الحضاري والاقتصادي الذي تتميز به الإمارات، مشيراً في ذلك إلى البنية التحتية والنهضة السياحية والعلمية والتقنية الذكية التي باتت ترسم ملامح جديدة لمجتمع دولة الإمارات، معرباً عن توجه حكومة بلاده إلى إقامة علاقات وطيدة ومتميزة مع دولة الإمارات والاستفادة المتبادلة من خبرات الجانبين في مجالات عدة وذلك بما يعود بالخير والمصلحة المشتركة على شعبيهما.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببناء علاقات طيبة مع مولدوفا وسائر دول العالم خاصةً في قطاعات السياحة والثقافة والتكنولوجيا والاستثمار في ميادين ذات جدوى اقتصادية وعلمية تعود بالنفع على الطرفين.

هذا وقد شهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس وزراء مولدوفا، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بالمشاورات السياسية بين البلدين واتفاقية تعاون اقتصادي وفني.

وقع المذكرة الأولى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتيودور وليانوفشي وزير الخارجية والتكامل الأوروبي المولدوفي، فيما وقع الاتفاقية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفيتالي أيورتش وزير الدولة المولدوفي للاقتصاد والبنية التحتية.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوقيع على الاتفاقية والمذكرة واعتبرهما سموه خطوة على طريق التواصل المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مولدوفا على مختلف الصعد وفي شتى المجالات وذلك لما فيه نفع للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر المقابلة وحفل التوقيع معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة سالم أحمد الكعبي سفير الدولة لدى أوكرانيا والسفير غير المقيم لدى مولدوفا، فيما حضرهما عن الجانب المولدوفي وزيرا المالية والتعليم والثقافة والبحوث ومستشار رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين.