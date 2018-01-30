الإمارات وسنغافورة تبحثان العلاقات الثنائية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي إس إسواران وزير التجارة والصناعة في سنغافورة، الإثنين، بمقر الوزارة سعادة محمد عمر عبد الله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة، وأهمية الشراكة على المستويات كافة.

وأشاد الوزير السنغافوري بمبادرة السفارة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي، السنغافوري، مشيراً إلى الفرص الواعدة التي يمكن الاستفادة منها من خلاله، والتي يمكن أن يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على الدور الذي سيلعبه مجلس الأعمال في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة رجال الأعمال.