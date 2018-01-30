عبد الله بلحيف يزور معرضاً فنياً برأس الخيمة

الشارقة 24:

في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة تطوير البنية التحتية لموظفيها الموهوبين والمبدعين، زار معالي الوزير الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي معرضاً فنياً نظمته الموظفة مريم العامري في مركز المنار للتسوق في إمارة رأس الخيمة.



وضم المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عدداً من اللوحات الفنية التي خطت من خلالها العامري قصائد شعرية استلهمت تراث وبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال معاليه خلال زيارته المعرض: إن دولة الامارات ممثلة بقيادتها الرشيدة تعتبر الداعم الأول للمواهب من خلال إطلاقها المبادرات والفعاليات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن أولويات الدولة الرئيسية تتمثل في ضمان تعزيز أكبر قدر ممكن من المواهب المتنوعة لدى أبناء الوطن، ما يدعم توجهاتها وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.