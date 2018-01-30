نظمته إحدى موظفات "البنية التحتية"

عبد الله بلحيف يزور معرضاً فنياً برأس الخيمة

  • الثلاثاء 30, يناير 2018 في 3:27 م
  • خلال الزيارة
    خلال الزيارة
دعماً للموهوبين والمبدعين، زار معالي الوزير الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، معرضاً فنياً للموظفة مريم العامري ضم عدداً من اللوحات الفنية خطت من خلالها العامري قصائد شعرية استلهمت تراث وبيئة الإمارات.

الشارقة 24:

في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة تطوير البنية التحتية لموظفيها الموهوبين والمبدعين، زار معالي الوزير الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي معرضاً فنياً نظمته الموظفة مريم العامري في مركز المنار للتسوق في إمارة رأس الخيمة.

وضم المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عدداً من اللوحات الفنية التي خطت من خلالها العامري قصائد شعرية استلهمت تراث وبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معاليه خلال زيارته المعرض: إن دولة الامارات ممثلة بقيادتها الرشيدة تعتبر الداعم الأول للمواهب من خلال إطلاقها المبادرات والفعاليات ذات العلاقة، لافتاً إلى أن أولويات الدولة الرئيسية تتمثل في ضمان تعزيز أكبر قدر ممكن من المواهب المتنوعة لدى أبناء الوطن، ما يدعم توجهاتها وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071.