القوات المسلحة الإماراتية تقصف آليتين عسكريتين لميلشيات الحوثي

الشارقة 24 – وام:

قصفت طائرات القوات المسلحة الإماراتية آليتين عسكريتين لميلشيات الحوثي الإيرانية في غرب مديرية حيس باليمن.

وأسفر القصف، الذي نفذته المقاتلات الإماراتية، عن تدمير الآلية الأولى التي كانت تضم كمية من الأسلحة والذخائر، كما أسفر تدمير الآلية الثانية عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الميلشيات الحوثية.

وكانت الآليتان متجهتان لتعزيز إمدادات ميلشيات الحوثي الإيرانية.

وتواصل القوات المسلحة الإماراتية العاملة، ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ عملية الإسناد الناري واللوجستي والاستطلاع الذي توفره لقوات دعم الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مديرية حيس.