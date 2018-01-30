حصة بوحميد: قيمة الإنسان بما يمتلك من حكمة اجتماعية

الشارقة 24:

قامت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة بالمود الإبداعية، بإطلاق مبادرة "لقاء عبر الأجيال"، التي تجمع نحو40 من كبار السن تم اختيارهم خلال المرحلة الأولى للبحث والمقابلات مع ذوي الخبرة من التخصصات والمجالات المعنية بستة محاور رئيسية هي: المجتمع، العادات والتقاليد، التعليم، الإنتاجية، الصحة ونمط الحياة، الاستقرار المادي، بمشاركة مجموعة من الشباب والناشئة والمختصين.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، خلال إلقائها كلمة في افتتاحية اللقاء الذي عقد في دبي: "أطلقنا اليوم مبادرة لقاء عبر الأجيال التي تعكس إيماننا بأن جيل المؤسسين من كبار السن مستشارون ذوو خبرة وحكمة ومعرفة يجب الاستفادة منها وتوظيفها لخدمة المجتمع بكافة فئاته، فقيمة الإنسان تحدد بما يمتلك من حكمة اجتماعية وتجارب فكرية، فكلما تقدم الإنسان بالعمر زاد تقديره في المجتمع".

وأوضحت بوحميد: "أنه مع التغييرات التي نشهدها في العصر الحالي ظهرت العديد من التحديات، ولهذا كان لابد من إعادة التفكير بتهيئة بيئة أفضل لكبار السن في مجتمعهم، تؤمن بطاقاتهم وتدعمهم وتتواصل معهم مقدمة لهم السعادة، وتحافظ على موروثنا الثقافي الذي نفخر به".

وأكدت أن مبادرة لقاء عبر الأجيال فرصة مهمة لبناء وتصور مستقبل جديد يجمع كبار السن والشباب والمتخصصين، لابتكار منتجات وخدمات مطورة وجديدة تعلي من شأن كبار السن في الدولة، كما أن المبادرة فرصة لوضع إطار جديد لمفهوم الشيخوخة، خاصةً أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع مؤسسة بالمود الإبداعية التي تم تأسيسها بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات ومكتب التصميم العالمي (آيديو)، وتكرس جهودها لإطلاق حب المعرفة والإبداع والعطاء لدى شعب الإمارات بما يساهم في تحسين الحياة.