افتتاح أولى العيادات التخصصية بمستشفى زايد الإنساني لعلاج الروهينغا

الشارقة 24 – وام:

افتتح أطباء الإمارات أولى العيادات التخصصية في مستشفى زايد الإنساني الميداني في مخيمات اللاجئين الروهينغا، بإشراف نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين، في بادرة هي الأولى من نوعها في منطقة كوكس بازار البنجلاديشية.

وتقدم العيادات خدماتها التشخيصية والعلاجية والوقائية للاجئين الروهينغا، وذلك بمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وبإشراف برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي، وبالشراكة مع مؤسسة الأمل للأمومة والطفولة البنجلاديشية، وبالتنسيق مع القنوات الرسمية في نموذج مميز للعمل الإنساني التطوعي، والشراكة في مجالات العمل الطبي للتخفيف من معاناة الفئات المعوزة من اللاجئين بغض النظر عن اللون والجنس والعرق والديانة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يحمل عام 2018 شعار "عام زايد."

ويأتي افتتاح العيادات التخصصية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى من الأطفال والمسنين باستخدام أفضل التجهيزات الطبية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بتبني القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية مبادرات ومشاريع لإغاثة اللاجئين.