حاكم عجمان يوجه ببناء سوقين للسمك في مصفوت والمنامة

الشارقة 24 – وام:

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ببناء سوقين للسمك في مدينتي مصفوت والمنامة على قطعتي أرض تم تخصيصهما في منطقتي مصفوت والمنامة، إضافة إلى أرض تجارية لإقامة مشروع استثماري يعود ريعه على جميع الصيادين المنتسبين لجمعية الصيادين في الإمارة.

وقال رئيس مجلس جمعية عجمان التعاونية للصيادين أحمد إبراهيم الغملاسي خلال اجتماع الجمعية العمومية للصيادين في عجمان، إن مكرمة صاحب السمو حاكم عجمان تأتي في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة مهنة الصيد واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم، وإزالة الصعوبات التي تواجههم لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأضاف أن الجمعية باشرت بتنفيذ مشروع سوق السمك في مدينتي مصفوت والمنامة بدعم ومساندة من صاحب السمو حاكم عجمان، ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وبإشراف من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، مشيراً إلى أن قطعة الأرض التجارية سيتم عليها تنفيذ مشروع تجاري لصالح الصيادين.