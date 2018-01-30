32 % نسبة انخفاض الجرائم المقلقة في إمارة الفجيرة

الشارقة 24:

كشف اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، عن انخفاض كبير في معدلات الجرائم المقلقة بالإمارة لعام 2017 بنسبة 32% مقارنةً بواقعها في عام 2016، عازياً الانخفاض إلى إحكام القيادة سيطرتها الأمنية على الإمارة من خلال تطبيق استراتيجية شرطة الفجيرة والمستمدة من استراتيجية وزارة الداخلية وزيادة كوادرها المدربة، ونشر الدوريات الأمنية وتركيزها على النقاط الساخنة بالإمارة، ومضاعفة عدد كاميرات المراقبة في الإمارة.

حيث شهد عام 2017 انخفاضاً في قضايا السرقة بنسبة وصلت إلى 31%، والاعتداء بنسبة 40%، بالإضافة إلى انخفاض في عدد من الجرائم المقلقة الأخرى، مشيداً بالدور الكبير التي لعبته المبادرات الأمنية التي وضعتها القيادة العامة في سبيل تحقيق مؤشر الشعور بالأمان بالتعاون والتنسيق مع المعنيين والشركاء، وبالتالي فإن شرطة الفجيرة نجحت في الحفاظ على نسبة معدلات الجرائم المتدنية، مقارنةً بمناطق أخرى على المستوى العالمي، ووفقاً للمواصفات الدولية للجريمة قياساً بعدد السكان.

وناشد القائد العام لشرطة الفجيرة أولياء الأمور بضرورة متابعة ومراقبة سلوكيات أبناءهم بشكل يومي، وفي حال وقوع تغيرات عليهم أو طرأ على تلك السلوكيات جديد أن يتدخلوا فوراً لإنقاذهم من الانحراف بكل أشكاله.