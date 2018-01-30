عبد الله بن زايد يلتقي رئيسة مجلس النواب الإسباني

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد، معالي أنا باستور رئيسة مجلس النواب الإسباني، بحضور سعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين خاصة في القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تبادل الجانبين خلال اللقاء وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.