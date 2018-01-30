تعديل السرعة على طريق الشيخ خليفة بن زايد "المفرق - الغويفات" إلى 160

الشارقة 24 – وام:

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تعديل السرعة للمركبات الخفيفة على طريق الشيخ خليفة بن زايد من بعد جسر المفرق إلى الغويفات إلى 160 كم في الساعة، وضبط سرعة الرادار عند 161 كم في الساعة 24 يناير الجاري من الساعة 8 صباحاً، وذلك تطبيقاً لأولوية جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة.

ودعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي كافة السائقين إلى ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور.

وأكد العميد علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوطبي، أن طريق الشيخ خليفة بن زايد الذي يربط الدولة بالدول المجاورة يعد أحد مشاريع الطرق الاستراتيجية المهمة بأبوظبي، وتتوفر في الطريق 4 حارات بكل اتجاه وكتفي الطريق بما يعزز الحركة المرورية.

وأوضح أن الطريق يربط الإمارات بالدول المجاورة ويسهم في تسهيل حركة النقل التجاري الدولي، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة، كما تسهم التوسعة والبنية التحتية للطريق في رفع السلامة المرورية بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي للسلامة المرورية.