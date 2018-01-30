ملك إسبانيا يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

استقبل الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، الإثنين، في مدريد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الذي نقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لمملكة إسبانيا مزيداً من التقدم والنماء وحرص سموهم على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب.

ورحب جلالة ملك إسبانيا بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان محملاً سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التطور والازدهار، معرباً عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

وأشاد ملك إسبانيا بما حققته دولة الإمارات من نهضة حضارية شاملة، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، متمنياً للدولة المزيد من التقدم والازدهار.