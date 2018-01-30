انطلاق بطولة القائد العام لعناصر الدفاع المدني

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت فعاليات بطولة القائد العام لرجال الدفاع المدني التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بمقر أكاديمية الدفاع المدني في مدينة أبوظبي، بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني على مدار يومين متتاليين تحت شعار "شرطي رياضي متميز."

حضر انطلاق البطولة العميد هلال عيضة المزروعي مدير عام شؤون الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للدفاع المدني، والعقيد عارف علي الريس مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والمقدم محمد علي الزعابي رئيس قسم الأنشطة الرياضية بالقيادة العامة للدفاع المدني، وبمشاركة 59 عنصراً من الإطفاء يمثلون الإدارات الإقليمية للدفاع المدني بالدولة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول منافسات شديدة بين المتسابقين، واتسمت البطولة بالحماس وغلبت عليها الروح الرياضية والندية بين رجال الدفاع المدني، ليؤكدوا قدرتهم وكفاءتهم وجهودهم المخلصة والمتميزة في توفير السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات والثروات الوطنية.