محمد بن زايد يتقبل هاتفياً تعازي الرئيس الصومالي بوفاة الشيخة حصة بنت محمد

الشارقة 24 – وام:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية قدم خلاله تعازيه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في وفاة المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب الرئيس الصومالي عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لآل نهيان الكرام.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للرئيس الصومالي على ما أبداه من مشاعر طيبة.. متمنياً للصومال وشعبها الشقيق مزيداً من الخير والتقدم.