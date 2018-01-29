عبد الرحمن العويس يبحث سبل تطوير العلاقات مع لبنان

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال لقائه اليوم الإثنين، غسان حاصباني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في الجمهورية اللبنانية، فرص التعاون في المجال الصحي وسبل تطوير العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال الممارسات الطبية.

حضر اللقاء الذي جرى على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 اليوم بمركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وعوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة.

وأكد معالي العويس انفتاح دولة الإمارات على كل التجارب والخبرات في المجال الصحي، لافتاً إلى استراتيجية الوزارة نحو تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية واستقطاب أحدث الكفاءات والتقنيات الطبية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي لمواكبة التجارب والخبرات العالمية المرموقة وتطوير خدمات الرعاية الصحية والأبحاث والدراسات السريرية وفق معايير الجودة لتعزيز قدرات النظام الصحي وأفضل الممارسات المعتمدة لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.

من جانبه أشاد الوزير اللبناني بالتطور اللافت في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات من ناحية البنية التحتية المتطورة وتنظيم المؤتمرات الطبية المتميزة.. مؤكداً رغبة بلاده في توثيق العلاقات الصحية مع الإمارات وتبادل الوفود والخبرات.