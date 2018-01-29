الإمارات تواصل جهودها الإغاثية لمساعدة لاجئي الروهينغا

الشارقة 24 – وام:

أقلعت طائرة المساعدات الإنسانية الإماراتية الماليزية في طريقها إلى معسكر كوكس بازار ببنغلاديش والموجهة للاجئين الروهينغا في إطار العمل المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا لمساعدة لاجئي الروهينغا.

وكان سعادة خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا ومحمد نجيب بن تون عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي ومعالي هشام الدين حسين وزير الدفاع والمهام الخاصة ورئيس الأركان الماليزي في وداع الطائرة.

يذكر أنه وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية شملت مواد غذائية واحتياجات أساسية لتخفيف معاناة اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للاجئين الروهينغا في ماليزيا والتي بلغت قيمتها مليون دولار.

كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد أمر بإرسال طائرة مساعدات إغاثية عاجلة في شهر أكتوبر الماضي وكذلك مساعدات إضافية طارئة تلبي الاحتياجات الأساسية لأكثر من 7 الآف و600 أسرة من اللاجئين.

ويأتي تجهيز المستشفى الميداني في كوكس بازار تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم توفير المعدات الطبية وسيارات الإسعاف وسيارات الدفع الرباعي والمخيمات المتنقلة إضافة إلى المستلزمات الأخرى.

وقد تم افتتاح المستشفى أمس في بنغلاديش للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينغا تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.