انطلاق معرض "توظيف أبوظبي" بمشاركة مئة جهة

الشارقة 24 – وام:



انطلقت يوم الإثنين، أعمال الدورة الـ 12 من معرض "توظيف أبوظبي 2018"، والتي تقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وتستمر ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



ويشارك في المعرض، الذي يأتي بشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وبتنظيم من شركة إنفورما للمعارض، أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة.



وتركز دورته الجديدة على ثلاثة محاور رئيسة، هي التطوير المهني والتدريب التوظيف، إضافة إلى تنظيم أكثر من 27 ورشة تدريبية لتمكين المواطنين.



وأكد تامر نحاس مدير المعرض، أن الحدث يضم أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة لاستقبال طلبات المتقدمين من المواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك منطقة الندوات التي ترعاها شركة "الاتحاد للطيران"، والتي تستضيف نحو 27 ورشة تدريبية متخصصة في مجال التوظيف وبناء المهارات الشخصية والسيرة الذاتية والمقابلات المهنية، والتي تقام على مدى أيام المعرض بالتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات والخبراء في مجال التوظيف والتمكين.



وتوقع أن يشهد المعرض خلال اليوم الأول ما بين 6 إلى 7 آلاف زائر، مشيراً إلى أن أروقة المعرض وأجنحة الشركات المشاركة شهدت حضوراً كبيراً من قبل المواطنين الإماراتيين منذ الساعات الأولى لافتتاحه، إضافة إلى مشاركات كبيرة شهدتها منطقة الندوات.



وأوضح أن الفترة الصباحية من يوم الثلاثاء ثاني أيام المعرض ستكون مخصصة للنساء فقط من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 بعد الظهر، ويستأنف المعرض بعد ذلك استقبال الزوار "رجال ونساء" حتى الساعة 7 مساء وفي اليوم الثالث، سيبدأ استقبال الزوار من الساعة 10 صباحاً ولغاية 7 مساء.