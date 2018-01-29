الإمارات الأولى عربياً والـ 28 عالمياً في مؤشر صحة المحيطات

الشارقة 24 – وام:

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على المستوى الخليجي والإقليمي للمنطقة العربية وقارة آسيا والمركز 28 على المستوى العالمي في مؤشر صحة المحيطات للعام 2017، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في مجال التنافسية العالمية إذ حصلت على 77 نقطة من أصل 100، بزيادة 7 نقاط عن المتوسط العالمي لمؤشر صحة المحيطات .

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا المركز يبرز مدى الاهتمام الذي يحظى به صون البيئة البحرية والحفاظ على مواردها وثرواتها وزيادة الموائل الطبيعية والاصطناعية بها لضمان استدامة تنوعها الحيوي، بالإضافة إلى رفع معدلات الأمن البحري والبيولوجي لها من خلال تحقيق أهدافنا المحددة في حزمة من السياسات والخطط الوطنية والمبادرات المتعددة والمتكاملة مع كافة الشركاء، مستندين في ذلك إلى الحقائق العلمية وأفضل التقنيات والممارسات بالتعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية وكذلك يعكس تطلعاتنا إلى التكامل مع السياسات الأممية المستقبلية للأمم المتحدة، ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لاستدامة صون منظومة البيئة البحرية والساحلية وصحة محيطاتنا.