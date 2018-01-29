القوات المسلحة تسعى لاستقطاب الخريجين خلال معرض توظيف أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

شاركت وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة في فعاليات الدورة الـ 12 من معرض "توظيف أبوظبي 2018" التي انطلقت الإثنين، وتستمر حتى 31 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتأتي المشاركة في معرض التوظيف انطلاقاً من إيمان القوات المسلحة العميق بدورها ومسؤوليتها الوطنية لإطلاع أبناء الوطن على الفرص الوظيفية المتوفرة باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية البناء والتقدم واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف من مواطني ومواطنات الدولة ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالوظيفة.

واستقطب الجناح عدداً من المواطنين والمواطنات الراغبين في الانتساب إلى وزارة الدفاع وثمان وحدات عسكرية منها القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة وجهاز حماية المنشآت والسواحل والطيران المشترك وقيادة الإمداد المشترك ومدرسة خولة بنت الأزور العسكرية.