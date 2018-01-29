سيف بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين "الداخلية" و"اتصالات"

الشارقة 24 – وام:

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإثنين، توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" لتعزيز الخدمات الذكية واستثمارها في تعزيز الإجراءات الوقائية والسلامة العامة في المنشآت والبيوت السكنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وقع الاتفاقية عن جانب وزارة الداخلية اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بالوزارة، وعن شركة "اتصالات" المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي للشركة.