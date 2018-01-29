عبد الرحمن العويس يبحث سبل التعاون مع السعودية وعمان وفنلندا

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال لقائه الإثنين، معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة في المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة في سلطنة عمان، سبل التعاون وبناء شراكة استراتيجية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية .

جاء اللقاء - الذي حضره سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعدد من المسؤولين - على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2018" التي انطلقت الإثنين في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض .

وعلى صعيد متصل بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مع معالي بيركو ماتيلا وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية الفنلندية، خلال اللقاء الذي جرى على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2018"، سبل تطوير فرص التعاون المشترك في المجال الصحي.