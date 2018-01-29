حمدان بن راشد يطلع على مشروعات "صحة دبي" التطويرية

الشارقة 24 – وام:

أطلق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي الإثنين القناة التلفزيونية المتخصصة لهيئة الصحة بدبي "DHA TV" التي تعد إضافة جديدة للمحتوى الإعلامي المتخصص محلياً وعربياً وقناة تفاعلية مفتوحة على المجتمع والعالم ترتكز اهتماماتها على مجمل القضايا الصحية وتنمية الوعي والتثقيف الصحي .

جاء ذلك خلال تفقد سموه منصة الهيئة المقامة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2018 "التي انطلقت الإثنين في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، حيث اطلع سموه على مجمل المشروعات والمبادرات التطويرية التي تتبنى الهيئة تنفيذها بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة، المدير العالم لهيئة الصحة بدبي، وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات المجتمعية.