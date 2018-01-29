محمد بن راشد يصدر قانونين بشأن درهمي المعرفة والابتكار

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم "1" لسنة 2018 بشأن رسم درهم المعرفة، كما أصدر سموه القانون رقم "2" لسنة 2018 بشأن رسم درهم الابتكار.

ويهدف القانون رقم "1" لسنة 2018، والذي تُطبّق أحكامه على كافة الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات التي تستوفيها الجهات الحكوميّة الاتحاديّة لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي، إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع التعليميّة والثقافيّة في الإمارة، وتحقيق مُشاركة المُجتمع في دعم الجهود الحكومية الرامية للنهوض بالتعليم والثقافة، علاوة على ضمان استيفاء درهم المعرفة وفقاً لأسس واضحة ومُيسّرة.

ووفقاً للقانون، يُضاف رسم "درهم المعرفة"، ومقداره عشرة دراهم، إلى الإيراد الحكومي الذي عرّفه القانون على أنه العائد المالي الناتج عن تقديم الجهات الحكوميّة لخدماتها ومُمارستِها لأنشطتها المُختلفة، حيث تؤول حصيلة هذا الرسم بالكامل لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

ويُلغى القانون رقم "4" لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته ولائِحته التنفيذيّة، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ويهدف القانون رقم "2" لسنة 2018 بشأن رسم درهم الابتكار إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع المُتعلّقة بالابتكار، وتعزيز مُشاركة المُجتمع في دعم وتشجيع مجالاته، وفقاً لأسس واضحة ومُيسّرة.

وبحسب القانون يُضاف إلى الإيراد الذي تستوفيه الجهات الحكومية نظير الخدمات التي تُقدِّمها والأنشطة التي تُزاولها رسم يُسمّى "درهم الابتكار"، يكون مقداره عشرة دراهم، تؤول حصيلته بالكامل لحساب مؤسسة دبي للمستقبل.