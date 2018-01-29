حمدان بن راشد يفتتح معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2018" بدبي

الشارقة 24 - وام:

دشن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الـ 43 من معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018 "آراب هيلث"، أكبر ملتقى للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يستمر أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض.

وقام سمو الشيخ حمدان بن راشد عقب الافتتاح بجولة في المعرض، اطلع خلالها على أحدث المعدات والابتكارات الطبية التي تعرضها الجهات والشركات المشاركة، رافقه خلالها معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بسلطنة عمان، وعدد من كبار المسؤولين الطبيين الإقليميين والعالميين.

ويستضيف هذا الحدث، الذي يعد أضخم معرض للمتخصصين في الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكثر من 4200 شركة عارضة و8آلاف موفد من مختلف أنحاء العالم.