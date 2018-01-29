دائرة التعليم والمعرفة تعلن عن مبادرات أبوظبي لشهر الإمارات للابتكار

الشارقة 24 - وام:

قامت دائرة التعليم والمعرفة بالإعلان عن مبادرات إمارة أبوظبي وفعالياتها الخاصة بشهر الإمارات للابتكار، والتي ستنطلق على كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 1 حتى 7 فبراير 2018، بمجموعة من المبادرات الاستراتيجية منها مبادرة مبتكر 2018، ومهرجان أبوظبي للعلوم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص، والمبتكرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في أبوظبي، وحضره عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في الدولة.

بدوره، أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، خلال كلمته الافتتاحية: "أن قيادتنا الرشيدة مُلهمة ومُحفزة تشجع على الابتكار والتميز في شتى المجالات وتَحثُ عليه"، لافتاً إلى أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار، إلى شهر الإمارات للابتكار، يدل على الحرص على التوسع لاستقطاب أفضل الابتكارات والمبتكرين على مستوى الدولة.

وقال إن حكومة الإمارات تتفاعل دائماً مع تطلعات المجتمع وتسارع لتطبيق وتجربة الأفكار الجديدة والتي من شأنها أن تفتح الآفاق لوضع الحلول لتحديات المستقبل حيث يتم التركيز الكبير من خلال الفعاليات على الابتكارات الموجهة إلى خدمة المجتمع.

ومن هذا المنطلق، فإن دائرة التعليم والمعرفة كونها المنسق الرئيسي لشهر الابتكار فقد قامت بوضع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسية للابتكار، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية في أبوظبي لعرض مبادراتها وابتكاراتها على كافة أفراد المجتمع حيث ستكون إمارة أبوظبي نقطة البداية لانطلاق هذا الشهر.

وأضاف النعيمي أن الإقبال الكبير والمشاركات السابقة شكلت دافعاً لتطوير فعاليات شهر الابتكار فمجتمع الإمارات لديه شغف كبير بالابتكار والإبداع.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات الحكومية المشاركة ودورها في تقديم مبادرات وبرامج تسهم في صقل المهارات والتحفيز نحو الإبداع والابتكار وتشجيع الموهوبين للمشاركة في مشاريع وأفكار مبتكرة، مؤكداً: "أننا معاً نسهم في تحقيق استراتيجية الإمارات للابتكار التي تسعى إلى الوصول بمكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجال الابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021".