الانتهاء من تجهيزات إطلاق منطاد "عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

أنجز فريق منطاد الإمارات مرحلة التصميم النهائي لمنطاد "عام زايد" بحلته الجديدة، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعلان عام 2018 "عام زايد"، واحتفاء بالقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقال الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، إن منطاد زايد يعبر عن روح الولاء والتقدير الكبير من جانب شباب الوطن تجاه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ولما تقدمه القيادة الحكيمة من دعم كبير لشباب الإمارات في جميع المجالات، وذلك عند تحليقه في عدد من الدول العربية والعالمية، مشيراً إلى أن المشاركات العالمية سيصاحبها إطلاق معرض دولي لمشاركات منطاد زايد العالمية في عدد من دول العالم.

وأضاف المنصوري أن هذا العمل الدولي، الذي سيشارك في عدد من المهرجانات العالمية والمحافل الدولية وفي مقدمتها "مهرجان الإمارات للمناطيد"، الذي يطلقه فريق المنطاد سنوياً سيشهد حضور فرق عالمية للوقوف على أبرز التطورات الكبيرة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.