أمير الكويت ينعى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان

الشارقة 24 – كونا:

بعث أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرة الفقيدة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث ولي عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وجابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".