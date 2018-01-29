اختتام التمرين المشترك بين الإمارات وأميركا "الاتحاد الحديدي 6"

الشارقة 24 – وام:

اختتمت على أرض الدولة فعاليات التمرين العسكري المشترك "الاتحاد الحديدي 6"، الذي تم تنفيذه بعمليات تعرضيه استخدمت فيها الرماية بالذخيرة الحية من قبل مختلف صنوف القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والجيش الأميركي الثالث، وبمشاركة كبيرة من الجانبين.

وبين التمرين القدرة القتالية والاحترافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة، وإصابة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك لدى الطرفين، حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح محققاً الأهداف المنشودة والمخطط لها.

ويأتي تمرين "الاتحاد الحديدي 6"، الذي استمر أسبوعين، ضمن اتفاقيات التعاون العسكري المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية وزيادة التنسيق بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الأميركية.