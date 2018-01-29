شرطة أبوظبي والسفارة الأميركية تبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

ناقشت شرطة أبوظبي سبل تعزيز التعاون في المجالات التدريبية مع مكتب تحقيقات الأمن القومي في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.

واستعرض العقيد خلفان الكعبي نائب مدير إدارة التدريب مع ميستي برايس مديرة مكتب تحقيقات الأمن القومي في السفارة، ومجدي حداد ملحق المكتب خطة إدارة التدريب لعام 2018 في شرطة أبوظبي.

وجرى التنسيق بشأن الدورات التي سينفذها مكتب تحقيقات الأمن القومي لشرطة أبوظبي خلال العام الجاري، والتي تركز على أفضل الممارسات المتقدمة في مكافحة الحرائق وغيرها من مجالات العمل الشرطي والأمني.

حضر الاجتماع العقيد عبد الله الزعابي رئيس قسم المشاركات الداخلية والدولية، والنقيب أحمد الملا مدير فرع العلاقات العامة.