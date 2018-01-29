سفير الدولة في إسلام آباد يزور إقليم البنجاب

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، ورفيق راجوانا حاكم إقليم البنجاب، العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وباكستان.

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واطلع سفير الدولة، خلال زيارته الرسمية إلى الإقليم، على الخدمات المقدمة والتجارب الناجحة في مختلف القطاعات، فيما أشاد راجوانا بالدور التنموي والإنساني الذي تقوم به الإمارات في مختلف أرجاء الإقليم.

من جانبه أعرب السفير الزعابي لحاكم الإقليم عن شكره لمشاعره طيبة تجاه قيادة وشعب الإمارات، مشيراً إلى أن الجذور الطيبة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لدعم العلاقات كان لها الأثر البارز في كل ما يتحقق اليوم لمنفعة الشعبين الصديقين، وسار على النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".