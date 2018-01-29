"الخارجية "و"الثقافة" تنظمان حفل بمناسبة "الشراكة الإماراتية الأفريقية"

الشارقة 24 – وام:

نظمت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والثقافة وتنمية المعرفة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حفل استقبال بمناسبة " الشراكة الإماراتية الأفريقية "، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الدول الأفريقية، وذلك على هامش فعاليات الدورة العادية الـ 30 لـ "قمة الاتحاد الأفريقي" في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في كلمتها الافتتاحية للحفل، أن العلاقات الإماراتية الأفريقية المتميزة تنبثق من رؤية ومصير مشترك لكل مجالات التعاون الإماراتي الأفريقي، بما فيها الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية التاريخية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تنظر للشراكة مع أفريقيا بمنظور طويل الأجل من أجل تحقيق شراكة فاعلة مع دول وشعوب القارة، والسعي نحو إيجاد طرق جديدة للتعاون على الأصعدة والمستويات كافة.

وأضافت أنه في الماضي نمت العديد من الروابط بين الشعب الإماراتي وشعوب القارة الأفريقية بطريقة بسيطة وفطرية، حيث عملت الشعوب معاً لإيجاد فرص معيشية في عالم بدأ أولى خطواته نحو النمو، مما أثمر عن تبادل ثقافي ومعرفي والتعرف على العادات والأنماط الغذائية والموسيقى، ومن خلال الصفقات التجارية ثم جاءت في النهاية الاتفاقيات السياسية، وإن دل هذا على شيء فإنما يبرهن على أن شعوبنا ستستمر في التواصل، وأن المصلحة المشتركة في الحفاظ على تلك العلاقات ستكون دوماً قائمة.