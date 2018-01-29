"صحية الوطني" تزور مستشفى صقر برأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

زار أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الوطني الاتحادي، يوم الأحد، مستشفى صقر برأس الخيمة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتتضمن خطة عمل اللجنة، القيام بزيارات ميدانية لمؤسسات ومستشفيات ومراكز طبية تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودعوة ممثلي الوزارة والمعنيين والمختصين لحضور اجتماعات اللجنة.

شارك في الزيارة، أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبيئة سعادة كل من خلفان عبد الله بن يوخه مقرر اللجنة، وناعمة الشرهان ومحمد اليماحي وعبيد حسن بن ركاض .

والتقى أعضاء اللجنة خلال الزيارة بالمختصين والأطباء والمرضى والمراجعين في المستشفى واستمعوا إلى آرائهم ومقترحاتهم ليتم تضمين تقرير اللجنة بأفضل التوصيات التي ستناقش في جلسة المجلس بحضور ممثلي الحكومة.

واطلع الأعضاء على عرض تقديمي تضمن أهم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والإنجازات والمشاريع الخاصة بالمستشفى وأهم الخطط والبرامج الهادفة إلى توفير أحدث العلاجات للمرضى وتحسين الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.