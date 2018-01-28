"تنفيذي مؤشر التنافسية العالمي" يعتمد مبادرات ترتقي بمسيرة الدولة

الشارقة 24 – وام:

اختتم الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي، أول اجتماعاته لهذا العام، بمجموعة من التوجيهات الاستراتيجية التي تهدف إلى متابعة ودعم مسيرة الدولة نحو الارتقاء بتنافسيتها العالمية.

واعتمد الفريق عدداً من المبادرات لعام 2018، أهمها إدراج مجموعة من ملفات المؤشرات التنافسية العالمية، ضمن برنامج المسرعات الحكومية وآلية العمل الحكومية التي تهدف إلى تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

ضم الفريق، الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عدداً من الأعضاء من بعض الجهات الحكومية الاتحادية ذات العلاقة بالمؤشر، وهي وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وهيئة تنظيم الاتصالات، وزارات المالية والصحة ووقاية المجتمع والداخلية وتطوير البنية التحتية والهيئة العامة للطيران المدني.

وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمية، إلى أن هذه الاجتماعات الدورية التنسيقة للفريق التنفيذي ضرورة من ضرورات متابعة تقارير التنافسية العالمية والتطوير والتحسين في الوضع الحالي لترتيب الدولة، ما يتطلب اللقاءات المستمرة على طاولة واحدة لاستعراض النقاط والمشاريع المشتركة والخطط المستقبلية وآلية تحقيقها وتكثيف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية وتحريكها نحو وضع أفضل يضمن تقدم الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات، مضيفاً أن "هذه الاجتماعات الدورية تجسيد لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بالعمل يد بيد لحقيق رؤية الامارات وأجندتها الوطنية".

وتم خلال الاجتماع التعريف ببرنامج المسرعات الحكومية وأنواعها ومناقشة فكرة إدراج المؤشرات المناسبة ذات الأولوية من التقرير في المسرعات الحكومية في خطة 2018 حيث تعتبر المسرعات الحكومية منصة لمعالجة هذه المؤشرات .