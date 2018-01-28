"دو" توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للإعلام

الشارقة 24 – وام:

وقعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، لتحديث منصة البث الإذاعي التي توفرها المؤسسة، وذلك خلال فعاليات معرض "كابسات 2018".

وتقدم "دو" بموجب اتفاقية التعاون حلولاً مبتكرة لتطوير وتحديث نظام راديو "FM"الذي توفره لمؤسسة دبي للإعلام، والذي كانت "دو" قد طورته في السابق، إضافة إلى تحديث تقنيات الإرسال في النظام وتعزيز قدراته وتوسيع تغطية البث الفعالة.

وأعرب فهد الحساوي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن سعادته بتعزيز الشراكة المميزة والاستراتيجية مع مؤسسة دبي للإعلام، لتزويدها بأحدث حلولها وخدماتها المبتكرة.

من جانبه، قال صالح عبد الله لوتاه نائب المدير التنفيذي الدعم الفني في مؤسسة دبي للإعلام: إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام مؤسسة دبي للإعلام، بتزويد متابعيها عبر المنطقة بأفضل خدمات البث التلفزيوني والإذاعي.