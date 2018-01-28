طحنون بن محمد ينعى الشيخة حصة بنت محمد

الشارقة 24 – وام:

نعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية فجر الأحد.

وأصدر ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين البيان التالي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى، ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، المغفور لها الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان والدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وافتها المنية فجر يوم الأحد، ويتقدم سموه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة الغالية بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".