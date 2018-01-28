"قضاء أبوظبي" تطلق مبادرة قضاء اليوم الواحد

الشارقة 24 – وام:

أعلنت دائرة القضاء بأبوظبي، إطلاق مبادرة قضاء اليوم الواحد، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الدائرة بمقرها، يوم الإثنين، للإعلان عن أحدث مبادراتها القضائية نحو تحقيق العدالة الناجزة، وتحدث خلاله المستشار علي الشاعر مدير إدارة التفتيش القضائي والمستشار محمد الشبلي مدير إدارة النيابات، وعبد الله زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة، ضمن رؤية دائرة القضاء المستندة إلى التميز والفعالية وسرعة الفصل في القضايا لتحقيق فعالية الأداء، من دون الإخلال بجودته وبحقوق أطراف الدعوى مع عدم المساس باستقلالية القضاة.

وتساهم المبادرة في سرعة الفصل في القضايا خاصة الجزائية البسيطة من خلال إحالة المتهم إلى النيابة العامة وإجراء التحقيق معه وإحالته لقاضي محكمة القضاء ليوم واحد، لتداول الدعوى وصدور الحكم في اليوم نفسه وكذلك القضايا العمالية البسيطة وبعض القضايا والقرارات القضائية المتعلقة بقضاء التوثيق والقضاء الشرعي مثل الأذونات وغيرها.

وأوضح المستشار محمد الشبلي مدير إدارة النيابات أن مبادرة القضاء ليوم واحد، تعتبر من حيث المبدأ السرعة في تحقيق العدالة جزءاً أصيلاً من العدالة الناجزة والتي هي على رأس أولويات دائرة القضاء في أبوظبي، وقال "يترسخ هذا المبدأ بشكل رئيسي في القضايا الجزائية، وإن كان هذا غير ممكن في بعض القضايا فهو ممكن بل ومطلب رئيسي في أنواع أخرى منها المحكمة السياحية حيث يكون السائح متواجدا لفترة محدودة جداً في الدولة كما أن هناك قضايا المخالفات والجنح البسيطة والجرائم مكتملة الأركان حيث يعتبر حجز المتهمين فيها لفترات طويلة عبئاً مادياً وأمنياً لا مبرر له".

وقال عبدالله زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، إنه تم اعتماد مشروع القضاء ليوم الواحد من مجلس القضاء الأعلى وتطبيقه على بعض القضايا الجزائية كمرحلة تجريبية بداية من إبريل 2017 وبمشاركة فرق العمل لعمل مقاربات المعيارية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في محاكم اليوم الواحد، وتم إقامة ورش عمل للقضاة والمتخصصين في أبوظبي والعين لمناقشة كيفية إطلاق المشروع وتمت دراسة كافة النتائج وكانت هناك نسبة في الفصل في القضايا التي قيدت وقامت الفرق الداخلية بدراسة وتقييم ما أنجز الى أن تم الوصول الى مرحلة النضج بعد تلافي كافة التحديات خلال الفترة التجريبية وتم إطلاقها على مستوى بعض التخصصات مثل محكمة العمالية ليوم الواحد.