جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل 5.8 مليون زائر العام الماضي

الشارقة 24 – وام:

كرس جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي مكانته، كأحد أهم مراكز نشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، ومنارة حضارية يقصدها الزوار من مختلف دول العالم.

وأكد الجامع خلال عام 2017 حضوره كقيمة ثقافية ووطنية وجمالية وحضارية ودينية تعبر عن المفاهيم والقيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" المتجذرة في الوجدان الإماراتي والتي تشكل امتداداً للهوية الوطنية.

واستقطب الجامع في العام الماضي، 5 ملايين و788 ألفاً و335 ما بين مصل وزائر، فضلاً عن 857 ألفاً و510 مفطرين خلال شهر رمضان الفضيل.

وعزز الجامع دوره الريادي في إعلاء قيم التسامح وغرس مفاهيم الإسلام الصحيح في عقول النشء من خلال الفعاليات والأنشطة والزيارات الرسمية التي نفذها العام الماضي، إلى جانب تنظيم واستضافة المبادرات الخيرية والإنسانية والمحاضرات الدينية.

ونظم مركز جامع الشيخ زايد الكبير خلال عام 2017 العديد من الفعاليات والأنشطة وفي مقدمتها معرض "الحج: رحلة في الذاكرة" الذي افتتح فعالياته سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.