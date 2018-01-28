الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة الإثنين

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الإثنين، صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، ومغبراً أحياناً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

وقال إن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام على اليابسة، مثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة، فيما تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة على البحر.

ولفت إلى أن حركة الرياح ستكون غربية-شمالية غربية/20-35/45 كم/ساعة على اليابسة وشمالية غربية/30-45/60 كم/ساعة على البحر.

وقال إن الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:28 والثاني عند الساعة 01:02، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:11 والجزر الثاني عند الساعة 05:16.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون مضطرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند الساعة 07:51، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.