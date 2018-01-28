خليفة يتلقى برقيتي تعزية من ملك وولي عهد السعودية بوفاة حصة بنت محمد

الشارقة 24 – وام:

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية ومواساة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، التي وافتها المنية يوم الأحد.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أحر التعازي وصادق المواساة، إلى صاحب السمو رئيس الدولة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية مماثلة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.