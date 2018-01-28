ناقشت القضايا ذات الاهتمام المشترك

وزارة الدفاع تبحث تعزيز التعاون مع فيجي

  • الأحد 28, يناير 2018 في 6:14 م
استعرض سعادة اللواء الركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات وللشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، خلال استقباله يوم الأحد، كاملش ش براكاش سفير فيجي لدى الدولة، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
الشارقة 24 – وام:
 
بحث سعادة اللواء الركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات وللشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وكاملش ش براكاش سفير جمهورية فيجي لدى الدولة، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وفيجي، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
 
كما ناقش الجانبان، خلال استقبال سعادة اللواء الركن طيار فلاح القحطاني للسفير الفيجي، يوم الأحد، في مقر الوزارة في أبوظبي، بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.