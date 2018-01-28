وزارة الدفاع تبحث تعزيز التعاون مع فيجي

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة اللواء الركن طيار فلاح القحطاني الوكيل المساعد للسياسات وللشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وكاملش ش براكاش سفير جمهورية فيجي لدى الدولة، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وفيجي، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان، خلال استقبال سعادة اللواء الركن طيار فلاح القحطاني للسفير الفيجي، يوم الأحد، في مقر الوزارة في أبوظبي، بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.