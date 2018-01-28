"مالية الوطني" تناقش سياسة "المصرف المركزي"

الشارقة 24 – وام:

انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ 16 بمقر الأمانة العامة في دبي، اليوم الأحد، برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، من مناقشة موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور سعيد عبد الله المطوع وأحمد يوسـف النعيمـي وعبد العزيز عبد الله الزعابي، والدكتور محمد عبد الله المحرزي.

وقال سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة إن اللجنة اعتمدت بطاقات التعليق على موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة بعد أن أجرت عليها بعض التعديلات، حيث تم توزيعها على أعضاء اللجنة تمهيداً لمناقشة تقرير اللجنة في شأن الموضوع وتوصياتها خلال جلسة المجلس.

وأوضح سعادته أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن 3 محاور هي القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

وأشار الشامسي إلى أن اللجنة عدلت خطة عملها بشأن مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، حيث اكتفت برد الجهات المعنية بمشروع القانون حيث ستقوم اللجنة بعقد اجتماع مع ممثلي الحكومة لمناقشة بنود القانون والاستماع الى مقترحاتهم.

وبذلك، تكون اللجنة قد شرعت بمناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها وكيفية التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.